Татьяна Тарасова раскрыла внешность пятимесячного сына фигуристов Волосожар и Транькова

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова снялась с сыном фигуристов Татьяны Волосожар и Максима Транькова, тем самым рассекретив его внешность. Звезды катка предпочитали не показывать лицо ребенка.

Пять месяцев назад Татьяна и Максим стали родителями в третий раз. Фигуристка родила сына Леонида в Майами, а после вернулась с Россию. Долго в декрете она не задержалась и довольно скоро вновь вышла на лед. Волосожар появилась также на съемках шоу «Ледниковый период», где познакомила новорожденного со своей наставницей – Татьяной Тарасовой.

В перерыве между моторами тренер смогла подержать ребенка спортсменов и даже сфотографироваться с ним. В Сети появился снимок, на котором малыш улыбался на руках у Тарасовой.

К слову, Волосожар была не против публикации фото, на котором видно лицо ее сына. Она разместила его на своей странице и подписала: «Наш главный зритель сегодня».

Напомним, что Татьяна и Максим воспитывают еще двоих детей — семилетнюю Анжелику и трехлетнего Теодора.

Ранее Татьяна Тарасова призвала Романа Костомарова выступить в шоу «Ледниковый период».