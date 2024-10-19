«Теперь все краски стали ярче»: Елизавета Арзамасова рассказала об изменениях в жизни после вторых родов

Актриса Елизавета Арзамасова, которая летом снова стала мамой, раскрыла, как изменилась ее жизнь после вторых родов. В личном блоге звезда сериала «Папины дочки» поделилась свежим кадром сына и рассказала, как обстоят дела у ее семьи.

29-летняя артистка опубликовала в соцсети фото 3-летнего сына Льва во время прогулки по осеннему парку и рассказала об изменениях в жизни ее семьи.

«Как у меня дела? Рассказываю: октябрь в Москве радует. Или это у меня теперь все краски стали вдвое ярче. Лев Ильич осознанно любуется осенью, Лиечка растет, работа работается…» — поделилась Лиза Арзамасова.

После рождения второго ребенка звезде «Папиных дочек» не пришлось долго восстанавливаться. Уже спустя три недели после родов Лиза Арзамасова вышла в свет в белом платье и на каблуках, блеснув стройной фигурой. Более того, актриса уже вернулась к работе. Так, артистка сыграла в спектакле «Золушка» во МХАТе им. М. Горького.

Напомним, Елизавета Арзамамова с 2020 года состоит в браке с фигуристом Ильей Авербухом. У пары есть 3-летний сын Лев, а 8 августа этого года родилась дочь Лия. Актриса пока не показывает лицо девочки, но не скрывает от публики сына.

Ранее мы писали о том, что Лиза Арзамасова рассказала про увлечение 3-летнего сына.