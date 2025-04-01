Павел Дуров заработал за полчаса почти 100 млн на виртуальных кирпичах для Telegram. Об этом сообщает Газета.Ru.

1 апреля Павел Дуров запустил в мессенджере виртуальные подарки, которые моментально были раскуплены пользователями Сети. Речь идет про кирпич с подписью «1APR». Цена такого «презента» составляет 5000 звезд, что равно 8299 руб.

По информации источника, за 30 минут была раскуплена вся партия из 7000 экземпляров. Таким образом, за полчаса создатель соцсети заработал почти 100 млн. Это примерная сумма, так как стоимость звезд может отличаться в зависимости от региона.

Ранее Павел Дуров подтвердил свое возвращение в ОАЭ после нескольких месяцев, проведенных во Франции. Летом 2024 года его задержали в аэропорту Парижа. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Владимир Познер заработал на своем ресторане 216 миллионов рублей.