Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил свое возвращение в Дубай

40-летний основатель Telegram Павел Дуров подтвердил новости о возвращении в Дубай. Миллиардер заявил, что, несмотря на это, во Франции продолжается процесс в отношении него.

Дуров отметил, что вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведенных во Франции.

«Процесс продолжается, но приятно быть дома», — написал он в своем Telegram-канале.

Пользуясь случаем, программист поблагодарил следственных судей за то, что они позволили ему вернуться домой. Также Павел отметил слаженную работу своих адвокатов и команды в вопросах «модерации и борьбы с преступностью». По его словам, Telegram на протяжении многих лет не только соблюдал, но и превосходил многие юридические обязательства.

Поблагодарил Дуров и миллионы людей по всему миру, которые оказали ему поддержку в этом неожиданном путешествии. Программист отметил, что она была ему очень нужна.

Напомним, что Дуров был задержан в августе прошлого года в аэропорту Парижа. Его обвинили в создании мессенджера, который занимается распространением преступного контента. Позже миллиардера выпустили под залог в 5 миллионов евро. Власти Франции потребовали предоставить ключи шифрования от его мессенджера Telegram.

Ранее у девушки Павла Юлии Вавиловой заметили округлившийся живот спустя полгода после потери ребенка.