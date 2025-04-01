Владимир Познер заработал на своем ресторане 216 миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Еще в 2001 году Владимир Познер открыл в Москве ресторан французской кухни «Жеральдин». Расположенное в центре столицы заведение до сих пор пользуется популярностью. Согласно открытым данным, за 2024 год доход ООО «Познер и Познер», которому принадлежит заведение, составил 216 миллионов рублей.

При этом чистая прибыль ресторана составила 38 миллионов рублей. Для сравнения, в 2023 году заведение принесло журналисту 32 миллиона рублей при доходе в 178 миллионов рублей.

Напомним, авторская программа Владимира Познера на Первом канале перестала выходить после 2022 года. Сейчас журналист занимается другими проектами совместно с Иваном Ургантом.

Ранее мы писали о том, что Владимир Познер «как гражданин Франции» назвал правильным приговор Марин Ле Пен.