«Думала, умру от ужаса»: Пересильд вспомнила о самых необычных съемках в карьере

Актриса Юлия Пересильд заявила, что целовала мертвую крысу на съемках сериала. Об этом информирует издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети Юлия рассказала о самых необычных съемках в своей карьере. Как выяснилось, в одной сцене в «Медиаторе» актрисе пришлось поцеловать мертвую крысу. По задумке сценаристов, она должна была плакать над трупом питомца. По словам Юлии, у нее остались неприятные воспоминания от данного эпизода.

«Реквизиторы купили уже мертвую крысу в зоопарке. Я думала, что умру от ужаса, но сделала это», — высказалась знаменитость.

Также актриса рассказала о работе в кино. По словам Пересильд, она до сих пор получает отказы на кастингах. Подробности смотрите в этой статье.

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