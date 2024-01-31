«Надо верить в себя»: Юлия Пересильд рассказала об отказах в кино

Актриса Юлия Пересильд поделилась с подписчиками в соцсети, что получала много отказов на кастингах в кино. Об этом сообщает Газета.Ru.

Юлия Пересильд призналась, что ей всегда больно получать отказы. Однако, по мнению актрисы, нужно верить в себя и свои силы.

«Это всегда больно. Надо уметь верить в себя, в свой талант и любить „не себя в искусстве, а искусство в себе“», — подчеркнула актриса.

Более того, актриса отметила, что ее до сих пор не берут на некоторые роли. Пересильд назвала это частью профессии.

Напомним, Юлия Пересильд стала наиболее известна после роли в фильме «Вызов» режиссера Клима Шипенко. Картина была снята на борту Международной космической станции (МКС). Стоит отметить, что это первый в мире фильм, снятый в космосе.

По сюжету фильма «Вызов» хирург Женя Беляева, роль которой исполнила Юлия Пересильд, должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В фильме также снялись Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.

Ранее мы писали о том, что актер Павел Деревянко, сыгравший главную роль в фильме «Конец славы», заявил, что ему хотелось спать во время съемок сцен в гробу.