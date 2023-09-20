«Думал, что Вика прикалывается»: друг Бони поражен ее внешностью после пластики лица

Друг Виктории Бони высмеял ее внешность после пластики лица в США. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог Сергея Косенко.

Недавно телеведущая перенесла пластику лица. Знаменитость захотела «лисьи глазки» как у зарубежной модели Беллы Хадид. Ради этого Виктория отправилась к ее личному хирургу в США. После перенесенной манипуляции прошло уже несколько дней. Боня встретилась с блогером Косенко и показала ему результат преображения.

Увидев новую внешность подруги, Сергей сравнил ее с блогером Олегом Монголом. «Я думал, что Вика прикалывается по поводу лица, но это жесть! Она стала похожа на Монгола», — высказался Косенко.

К слову, телеведущей не понравилась реакция блогера. По словам Виктории, еще недавно Сергей положительно высказывался о ее внешности.

«Не пугай людей сильно, я еще буду красивая», — обратилась к приятелю Боня.

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