НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 сентября 2024, 22:14
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«Девушка, вы вообще кто?»: Дана Борисова оскорбила журналистку за скучные вопросы

Дана Борисова сделала замечание журналистке и назвала ее вопросы скучными.
«Девушка, вы вообще кто?»: Дана Борисова оскорбила журналистку за скучные вопросы

© Starface.ru

Телеведущая Дана Борисова посетила презентацию шоу «Звезды в джунглях» и устроила скандал во время общения с прессой. Она придралась к единственной журналистке – вопросы показались звезде скучными и банальными.

Соответствующее видео приводит Telegram-канал «НеМалахов».

На записи Дана обратилась к журналистке со словами: «Девушка, вы вообще кто и откуда? Каждый вопрос ваш такой скучный, такой неинтересный и такой банальный. Все, я вас отпускаю. Не задерживайтесь».

Журналистка пообещала больше не задавать Дане вопросов.

Борисова посетила первое светское мероприятие после сделанной пластики. Она была в прозрачной кофте и джинсах.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «НеМалахов»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Дана Борисова
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