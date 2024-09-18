«Девушка, вы вообще кто?»: Дана Борисова оскорбила журналистку за скучные вопросы

Телеведущая Дана Борисова посетила презентацию шоу «Звезды в джунглях» и устроила скандал во время общения с прессой. Она придралась к единственной журналистке – вопросы показались звезде скучными и банальными.

Соответствующее видео приводит Telegram-канал «НеМалахов».

На записи Дана обратилась к журналистке со словами: «Девушка, вы вообще кто и откуда? Каждый вопрос ваш такой скучный, такой неинтересный и такой банальный. Все, я вас отпускаю. Не задерживайтесь».

Журналистка пообещала больше не задавать Дане вопросов.

Борисова посетила первое светское мероприятие после сделанной пластики. Она была в прозрачной кофте и джинсах.