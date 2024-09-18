Опубликовано 18 сентября 2024, 22:141 мин.
«Девушка, вы вообще кто?»: Дана Борисова оскорбила журналистку за скучные вопросы
Дана Борисова сделала замечание журналистке и назвала ее вопросы скучными.
© Starface.ru
Телеведущая Дана Борисова посетила презентацию шоу «Звезды в джунглях» и устроила скандал во время общения с прессой. Она придралась к единственной журналистке – вопросы показались звезде скучными и банальными.
Соответствующее видео приводит Telegram-канал «НеМалахов».
На записи Дана обратилась к журналистке со словами: «Девушка, вы вообще кто и откуда? Каждый вопрос ваш такой скучный, такой неинтересный и такой банальный. Все, я вас отпускаю. Не задерживайтесь».
Журналистка пообещала больше не задавать Дане вопросов.
Борисова посетила первое светское мероприятие после сделанной пластики. Она была в прозрачной кофте и джинсах.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «НеМалахов»
Автор:Лилия Караева