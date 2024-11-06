Перестал скрывать: актер Домогаров вышел в свет с возлюбленной Татьяной

В кинотеатре «Октябрь» в Москве состоялась премьера фильма «Любовь Советского Союза». На мероприятии собрались российские звезды. Актер Александр Домогаров впервые вышел в свет с возлюбленной Татьяной Степановой.

На красную дорожку Александр вышел один, а в зрительном зале встретился с сыном, режиссером Александром Домогаровым-младшим и спутницей Татьяной Степановой. С ней он познакомился в Театре им. Моссовета, где женщина танцевала в одной из постановок, пишет Kp.ru. По слухам, пара недавно поженилась, но звезда «Бандитского Петербурга» официально не подтверждал эту информацию.

Домогаров состоит в отношениях с Татьяной 13 лет, но свою личную жизнь актер скрывает от посторонних глаз. Впервые он показал возлюбленную широкой публике.

Артист был трижды в официальном браке. Первая жена Наталья родила Домогарову сына Дмитрия, который погиб после того, как его сбила машина. Вторая супруга Александра Ирина скончалась от онкологического заболевания. С 2001 по 2005 год он был женат Наталье Громушкиной.

Недавно Александр Домогаров резко ответил тем, кто раскритиковал цены на билеты на спектакль с его участием. Актер назвал недоброжелателей, считающих стоимость билетов слишком высокой, «ущербными».