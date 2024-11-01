Палата с решетками: раскрыты условия содержания рэпера Гуфа в рехабе

После дебоша в бане рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) лечится в рехабе от наркотической зависимости. Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, музыканта поместили в палату с металлическими решетками на окнах.

По информации издания, в рехабе Долматов лечится по бартеру — за несколько дней до госпитализации он рекламировал учреждение в Сети. Сейчас рэпер поселился в клинике в Басманном районе Москвы. SHOT утверждает, что там Алексей ведет себя адекватно.

Сообщается, что стоимость одной палаты в учреждении составляет от 15 тыс. рублей в сутки. Лечить Алексея планируют минимум 28 дней, однако план восстановления у каждого пациента индивидуальный.

Напомним, конфликт с участием Гуфа начался с того, что музыкант в ночь на 23 октября арендовал баню вместе с пятью людьми в подмосковной Апрелевке. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики. Изначально артист снял баню на два часа и оплатил их, но позже попросил продлить на три часа. Помимо этого, Долматов требовал, чтобы в заведении отключили камеры. Когда пришла пора платить, рэпер отказался.

Предварительно, администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы. Завязалась перепалка, в ходе которой Гуф ударил правоохранителя.

После случившегося Гуф оказался в рехабе. Рэпер пытался сбежать из учреждения из-за сильной ломки.