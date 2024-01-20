У 84-летней актрисы Ларисы Лужиной нашли серьезные проблемы с сердцем
© Ivanov Sergey/ East News
Актриса Лариса Лужина обратилась в одну из московских клиник с жалобами на боли в области сердца. Медики диагностировали у 84-летней звезды сериала «Тайны дворцовых переворотов» пароксизмальную форму фибрилляции предсердий.
Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, внезапно возникающая аритмия грозит критическими осложнениями и может привести к инсульту головного мозга.
Отмечается, что Лужину не стали госпитализировать, ей назначили прием лекарств и рекомендовали записывать в дневник показания артериального давления из-за гипертонии третьей степени. Лечиться актриса будет дома.
В 2017 году Лужина перенесла операцию на сердце — ей удалили тромб. В августе 2023 ее госпитализировали с болями в сердце, а в декабре 2023 у артистки случился сердечный приступ.
Ранее мы писали, что Лариса Лужина назвала высокую эмоциональную нагрузку причиной инсульта и последующей смерти коллеги. По ее словам, актер отдавал себя профессии без остатка.