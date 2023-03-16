«Дружбы не было»: Дмитрий Назаров заговорил об отношениях с уволившим его Хабенским

Когда-то Дмитрий Назаров являлся любимцем публики. Мужчина долгое время служил в МХТ имени Чехова и радовал поклонников ролью в сериале «Кухня», которая на многие годы стала культовой. Но все изменилось в одночасье после того, как актер стал оставлять провокационные высказывания в публичном пространстве. Это привело к тому, что Константин Хабенский уволил Дмитрия и его супругу из театра, а россияне сделали Назарова своим антигероем. В новом интервью для Катерины Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) артист откровенно рассказал об отношениях с Хабенским.

По словам Дмитрия, между ним и Константином никогда не было проблем: они всегда могли нормально поговорить и обсудить имеющиеся вопросы. Однако о дружеских отношениях говорить не приходится.

«У нас всегда были нормальные отношения. Дружбы не было, но уважение имелось», — высказался актер.

Также Назаров раскрыл тайну своего громкого увольнения. Выяснилось, что если бы Хабенский не принял подобное решение, то тогда бы под удар попали 29 человек, без которых «театр сильно захромает». Об этом руководителя МХТ имени Чехова заранее предупредили.

«По словам Константина Юрьевича, приходили какие-то люди. Я спросил, какие, но он не сказал», — пояснил Дмитрий.

После всех произошедших событий россияне считали, что актер вместе с супругой обосновался в Израиле. Однако Дмитрий поспешил это опровергнуть. Оказалось, звездная семья уже несколько месяцев находится в Каннах, где у нее имеется собственный дом.

Ранее артист выступил с заявлением и выразил желание вернуться в РФ. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Назаров заговорил о «нехороших поступках» Олега Табакова. Полное высказывание мужчины смотрите здесь.