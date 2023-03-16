«Совершал не очень хорошие поступки»: покинувший Россию Назаров выступил с неожиданным признанием

В январе текущего года жизнь звезды сериала «Кухня» кардинальным образом изменилась. После ряда скандальных высказываний он был уволен художественным руководителем МХТ имени Чехова из театра. А за этим последовали и массовые отказы режиссеров приглашать его на работу в кино. Дмитрий Назаров признавался, что зла на Константина Хабенского не держит, однако считает, что решение в итоге принимал не он.

Рассуждая на тему того, почему режиссер мог его уволить, актер пришел к выводу, что он до последнего не хотел выгонять его из МХТ, но на него надавили. Назаров его в этом не винит, но считает, что на посту руководителя театра должен быть более сильный духом человек, способный выходить из подобных ситуаций. Дмитрий заявлял, что Хабенскому не хватает «природной хитрости», которая была у Олега Табакова, и в этом вся его проблема.

Однако, как оказалось, и прошлым директором МХТ актер не до конца доволен. В недавнем интервью о заявил, что Табаков порой совершал не самые хорошие поступки. По его словам, о них знает лишь ограниченный круг людей.

«Да, он совершал некие поступки, о которых люди даже знать не знают, внутритеатральные. В своей школе, где он преподавал, неважно. Он совершал не очень хорошие, с моей точки зрения, поступки. Он умел это сводить, хитрить», - поделился Дмитрий Назаров.

Также актер подчеркнул, что во многом был не согласен с худруком. Но в каких именно вещах не сходились их взгляды, уточнять не стал.

К слову, Назаров недавно признался, что после скандала его поддержали только девять человек. И среди них оказался его коллега по сериалу «Кухня» Дмитрий Нагиев. Оказалось, что известный телеведущий не только не отвернулся от актера, но и продолжает с ним общение.