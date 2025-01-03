Друг Яниса Тиммы показал квартиру в Риге, в которой спортсмен провел детство

«В комнате немного все пропитано воспоминаниями, но в то же время легко и тепло. В этой квартире Янис жил с родной сестрой и родителями. Я увидел много медалей и наград — это был потрясающий человек. Для семьи это невосполнимая утрата», — высказался Марк.

Пугачев отметил, что квартира находится в четырех часах езды от Риги. Он приехал туда вместе с сестрой Яниса.

Ранее друг Яниса Тиммы заявил, что перед смертью экс-мужа Анна Седокова лгала о его маме. Подробности читайте в этой новости.