Друг Яниса Тиммы показал квартиру в Риге, в которой спортсмен провел детство
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Друг Яниса Тиммы показал квартиру в Риге, в которой спортсмен провел детство. Марк Пугачев рассказал в соцсети, как навестил маму Яниса.
В конце 2024 года в Латвии прошли похороны Яниса Тиммы. Марк, в память о друге, навестил его мать, которая тяжело справляется с утратой сына. В личном блоге он опубликовал снимки квартиры, где прошло детство баскетболиста. На кадрах заметен «уголок славы» Яниса, где собраны спортивные награды. Также в глаза бросается стена, завешенная постерами. Как утверждает Марк, в последний раз Тимма был в квартире в 2021 году с сыном.
«В комнате немного все пропитано воспоминаниями, но в то же время легко и тепло. В этой квартире Янис жил с родной сестрой и родителями. Я увидел много медалей и наград — это был потрясающий человек. Для семьи это невосполнимая утрата», — высказался Марк.
Пугачев отметил, что квартира находится в четырех часах езды от Риги. Он приехал туда вместе с сестрой Яниса.
Ранее друг Яниса Тиммы заявил, что перед смертью экс-мужа Анна Седокова лгала о его маме. Подробности читайте в этой новости.