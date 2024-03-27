58-летний певец Валерий Меладзе впервые стал дедушкой

Дочь певца Валерия Меладзе Арина опубликовала снимок из родильного дома. По всей вероятности, другая наследница артиста Софико впервые стала мамой.

Арина поделилась в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) снимком, на котором семья вчетвером находится в роддоме в специальной одежде. Девушка не показала лица на фотографии и не написала никаких подробностей.

В 2022 году Софико Меладзе объявила о помолвке с Саввой Байбаковым. Спустя несколько месяцев молодые люди сыграли свадьбу. Как выяснилось, отношения супругов вышли на новый уровень: наследница артиста забеременела. Фото с округлившимся животом она опубликовала в своем блоге.

В феврале Софико, судя по снимкам, находилась на последнем месяце беременности. Поэтому, скорее всего, Арина опубликовала фото в ожидании появления на свет ее ребенка.

От первой супруги Ирины Меладзе у Валерия есть трое детей — сын Гога Меладзе, который делает первые шаги на сцене, дочери Инга, София и Арина.

Вторая супруга исполнителя, певица Альбина Джанабаева родила ему троих детей — сыновей Константина, Луку и дочь Агату.

Недавно старшая дочь артиста Инга Меладзе вышла замуж в Грузии. Ее избранником стал фотограф Никита Бережной. На мероприятии певец исполнил свой хит «Самбо белого мотылька».

Ранее продюсер Сергей Лавров заявил, что Валерий Меладзе сделает все для возвращения в Россию. Подробнее читайте в этой статье.