«Готовится к 75-летию»: друг Аллы Пугачевой раскрыл ее план по скорому возвращению

Певец и композитор Андрей Мисин рассказал, что артистка Алла Пугачева, уже давно завершившая музыкальную карьеру, готовится вернуться на сцену. Она собирается выступить перед поклонниками на большом юбилейном концерте в Израиле. 15 апреля Примадонне исполнится 75 лет.

По признанию Мисина, совсем недавно он созванивался с Аллой Борисовной. Он признался, что разговаривали они в основном о музыке. Вокалистка делилась с ним, что хочет подготовить шоу к своему дню рождения, чтобы хоть ненадолго вернуться к зрителю.

«В трубке был слышен шум океана, а у меня за окном - легкий морозец и слякоть. Она готовится к 75-летию, очень хочет к этой дате подготовить большой концерт. Наверное, в Израиле», - заявил артист «Экспресс газете».

Напомним, что не так давно Алла Пугачева впервые за много лет выпустила новый альбом, в который вошли записи ее хитов, а также новые композиции. Впрочем, многие раскритиковали сборник, не найдя в нем значимости. По мнению Андрея Мисина, не приняли музыку певицы из-за того, что она уехала. Эту тему он даже лично обсуждал с Примадонной, и она дала понять, что ее это не волнует.

«Она говорит, что свободный человек и перемещается куда хочет», - отметил композитор.

Ранее Аллу Пугачеву уличили в презрении к россиянам после теракта в «Крокусе».