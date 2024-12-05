Друг Николая Дроздова раскрыл подробности о здоровье телеведущего

Зоолог и бывший ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов чувствует себя хорошо и ежедневно гуляет. Об этом aif.ru рассказал его друг художник Константин Мирошник.

Приятель зоолога отметил, что распространившаяся в СМИ информация о его плохом самочувствии является ложью.

«Все это вранье. Я вообще не знаю, откуда такое берут. С ним все нормально, каждое утро делает зарядку, выходит на улицу, занимается скандинавской ходьбой. Вчера целый час с ним разговаривали, анекдоты друг другу рассказывали. Все хорошо», - поделился Мирошник.

Художник добавил, что в настоящий момент 87-летний Дроздов готовится к лекциям об устройстве дальнего космоса.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Николай Дроздов не может вернуться к работе из-за проблем со здоровьем. По данным источника, телеведущему мешает повышенная утомляемость, большую часть времени он проводит в кровати. Врачи рекомендуют звездному пациенту больше отдыхать и пройти обследование в начале 2025 года.

Также мы писали, что у Николая Дроздова диагностировали прогрессирующую глаукому.