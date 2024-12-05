Николай Дроздов не вернется к работе из-за чувства утомляемости. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Телеведущий Николай Дроздов должен был вернуться к преподаванию в МГУ в начале нового учебного сезона, однако это не произойдет из-за проблем со здоровьем. По данным журналистов, у Дроздова сильная утомляемость, большую часть времени он проводит дома в кровати.

Зоолог накануне сам обратился к медикам с жалобами на слабость — ему провели курс гормонотерапии и посоветовали отдохнуть до начала 2025 года, а затем посетить медучреждение для повторного осмотра.

Напомним, 87-летнему ученому в октябре 2023 года поставили диагноз «рак предстательной железы». В декабре того же года журналисты сообщали о ремиссии.

Ранее мы писали о том, что 87-летний Николай Дроздов пожаловался на резкое ухудшение зрения.