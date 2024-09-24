Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные проиграли суд на 485 тысяч рублей

Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные проиграли суд на 485 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

По информации источника, братья от лица своего цирка подали иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга на банк. Запашные хотели взыскать с ответчика 485 тысяч рублей. Как выяснилось, дрессировщики оплатили рекламу, но деньги подрядчику так и не пришли.

Арбитражный суд отказал братьям, указав на их самостоятельный выбор контрагента для оказания услуг и невиновность банка.

На данный момент Запашные не комментировали решение суда.

Ранее Эдгард Запашный предложил запретить домашних животных в ответ на критику цирков. Подробности читайте в этой новости.

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