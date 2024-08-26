«Это нездоровая тема»: братья Запашные ответили противникам цирков и зоопарков

Известные дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные ответили хейтерам, которые критикуют их за работу с животными. Они считают, что, если запрещать цирки и зоопарки, то следует не разрешать людям заводить питомцев, так как это тоже дрессировка.

Работники цирка не согласны с тем, что вне воли звери чувствуют себя плохо. Аскольд отметил, что в дикой природе животные выживают, а в зоопарках за ними просто наблюдают, на арене – контактируют.

«Вообще, это нездоровая тема, потому что человек должен контактировать с животными и цирк, как и зоопарк, это места, которые являются проводником людей в мир животных», - сказал Аскольд в «Шоу Воли» на ТНТ.

Эдгард же ответил более резко. Он подчеркнул, что каждый человек, у кого есть домашнее животное, является дрессировщиком. А работники цирка просто делают то же самое профессионально.

«Поводок, ошейник, лоток, команды, расписание — это все дрессура. <…> Но мы никогда с вами не ставим вопрос «А давайте теперь всех домашних животных запретим!», - заявил Запашный.

Ранее Эдгард Запашный рассказал о помощи в эвакуации животных из Курского цирка