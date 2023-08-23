«Драматичный момент»: известны планы Костомарова после его возвращения на лед

Илья Авербух рассказал, как Роман Костомаров готовил первый выход на лед. Хореограф поделился откровением с изданием mk.ru.

По словам Ильи, появление Романа на льду после болезни является их совместной идеей. Костомаров хотел, чтобы его супруга вернулась к выступлениям. При этом фигурист не планировал оставаться в стороне и наблюдать за избранницей из зрительного зала. Услышав пожелания друга, Авербух придумал для него и Оксаны Домниной совместный номер.

«Это очень драматичный момент в нашей общей жизни. Я очень рад, что Рома проявляет себя таким сильным человеком», — высказался хореограф.

Кроме того, Илья рассказал и о дальнейших планах Костомарова. Как выяснилось, спортсмен продолжит выходить на лед «в таком же формате».

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