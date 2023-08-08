«Я долго ждал этого момента»: Роман Костомаров может бегать и прыгать на новых протезах

Фигурист Роман Костомаров, перенесший многочисленные операции на конечностях, рассказал, что теперь может бегать и прыгать на новых протезах. Он опубликовал видео в личном микроблоге.

На кадрах спортсмен с широкой улыбкой на лице разминается и бегает по спортивному залу. Поклонники отметили, что звезда выглядит очень счастливым. Он сам невероятно рад, что теперь может еще активнее заниматься спортом.

«Ура. Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но все же бегать», – написал Роман в соцсетях.

Фигурист поблагодарил мужчин, которые с самого начала реабилитации ему очень помогли. Костомаров отметил, что теперь у него изменились «радости жизни».

Ранее появилась информация об очередной операции, которая предстоит олимпийскому чемпиону. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что речь идет о протезировании рук. Процесс лечения звездного фигуриста оказался крайне тяжелым и долгим. Врачи ампутировали Костомарову стопы и кисти рук. Однако, несмотря на все трудности, он продолжил заниматься спортом и поддерживать связь с подписчиками, которые на протяжении всего времени адресовали кумиру теплые слова и пожелания.