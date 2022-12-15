Драка в студии: Кудрявцева несколько раз врезала по голове Пригожину
Фото: Александр Кузнецов/ Starface.ru
Телеведущая Лера Кудрявцева много лет дружит почти со всеми звездами отечественного шоу-бизнеса. Но в последнее время 51-летняя блондинка резко высказывается в адрес коллег и ведет себя очень странно. Недавно она в пух и прах разнесла номер певицы Кати Лель, а на днях накинулась на продюсера Иосифа Пригожина.
Красавица и муж певицы Валерии принимали участие в съемках программы. В перерыве они решили снять забавное видео. На кадрах Лера много раз бьет Иосифа по голове, а в конце он не выдерживает и делает ответный удар. Импровизированная драка звезд происходит под веселое музыкальное сопровождение.
Соцсети Леры Кудрявцевой
Поклонники не сразу поняли, что теледива наложила звук. Из-за него кажется, что Кудрявцева бьет мужчину с огромной силой.
«Отдача», «Бедный Иосиф», «Рискованно так», «Я прям подпрыгнул», «Не надо Есика обижать, он добрый и безобидный», «А чего так легонько? Смелее надо было», «Лупите как своего личного», – пишут в комментариях.
Насторожился даже бывший возлюбленный телеведущей, певец Сергей Лазарев. Он написал короткое: «что это???».
Ранее мы писали об еще одном скандале с участием Леры Кудрявцевой. Певица Катя Лель публично назвала блондинку неадекватной. Та опубликовала для нее ответ.