Драка в студии: Кудрявцева несколько раз врезала по голове Пригожину

Телеведущая Лера Кудрявцева много лет дружит почти со всеми звездами отечественного шоу-бизнеса. Но в последнее время 51-летняя блондинка резко высказывается в адрес коллег и ведет себя очень странно. Недавно она в пух и прах разнесла номер певицы Кати Лель, а на днях накинулась на продюсера Иосифа Пригожина.

Красавица и муж певицы Валерии принимали участие в съемках программы. В перерыве они решили снять забавное видео. На кадрах Лера много раз бьет Иосифа по голове, а в конце он не выдерживает и делает ответный удар. Импровизированная драка звезд происходит под веселое музыкальное сопровождение.