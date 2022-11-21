Певица Катя Лель публично назвала Леру Кудрявцеву неадекватной

Две звезды отечественного шоу-бизнеса устроили скандал в эфире шоу «Суперстар! Возвращение». Певица Катя Лель показала номер, который не оценила телеведущая Лера Кудрявцева.

Выпуск программы был посвящен творчеству артистов, ушедших из жизни. Лель выбрала свой хит «Мой мармеладный», куда вставила отрывок из песни покойного Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц».

Кудрявцеву пригласили в качестве члена жюри. Она посчитала, что номер не совпадает с заявленной темой. Блондинка высказала свое мнение, которое оскорбило исполнительницу.

«Идея номера была вообще не моей. Ты меня расстроила своей неадекватностью», – ответила Лере звезда.

Пока Кудрявцева думала над резким высказыванием участницы, слово взяла ее коллега Лолита. Она встала на защиту теледивы.

«Я прошу уважать жюри, Катя, ты сейчас высказалась некорректно. Перед жюри за свое выступление полностью отвечает именно артист», – вмешалась Лолита.

Зрители были уверены, что Катя покинет шоу. Но члены жюри решили ее оставить. В этот раз из проекта выбыл певец Александр Айвазов.

Ранее мы писали, что Лера Кудрявцева борется с опасной болезнью. Поклонники боятся, что состояние звезды может говорить о наличии сглаза или порчи.