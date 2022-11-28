«Катя показала зубы»: Кудрявцева ответила унизившей ее Лель

Неделю назад две яркие представительницы шоу-бизнеса – Лера Кудрявцева и Катя Лель поскандалили в прямом эфире. Телеведущая не оценила музыкальный номер певицы, а та назвала Леру неадекватной. Только сейчас блондинка решила публично ответить своей сопернице.

Напомним, что конфликт произошел во время съемок программы «Суперстар! Возвращение». Выпуск был посвящен творчеству артистов, ушедших из жизни. Лель выбрала свой хит «Мой мармеладный», куда вставила отрывок из песни покойного Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц». Кудрявцева решила, что номер не совпадает с заявленной темой. Блондинка высказала свое мнение, которое оскорбило исполнительницу.

«Идея номера была вообще не моей. Ты меня расстроила своей неадекватностью», – ответила Лере звезда.

Тогда теледива промолчала, за нее заступилась коллега Лолита. Но сейчас звезда публично обратилась к унизившей ее артистке.

«Я всегда Катю знала такой — нежной, доброй. Мы с ней всегда до прошлой программы общались нежно и кайфово. А на прошлой программе Катя показала зубы и свою дерзость. И вот эта дерзость перешла в этот номер. В хорошем смысле, в творческом. Я ее никогда такой не видела. Это было кабаре. И все было действительно очень красиво», — поделилась Кудрявцева.

На удивление подписчиков, блондинка не стала грубо отвечать коллеге. Она дала понять, что не держит зла на Катю, и они уже помирились. Звезды продолжают вместе сниматься в шоу.

Ранее мы писали, что телеведущая Лера Кудрявцева начала слепнуть.