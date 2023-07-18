Дождались: 21-летний сын Наташи Королевой отвел невесту-стриптизершу в ЗАГС

21-летний сын Наташи Королевой намекнул на предстоящую свадьбу со своей возлюбленной. Об этом сообщает портал «Вокруг ТВ» со ссылкой на личный блог Архипа Глушко.

На днях в соцсети наследника Королевой появилось фото, на котором изображено свидетельство о регистрации брака с Мелиссой Фокс, чье настоящее имя — Анна Волынкина. Правда, молодые люди поженились не в подлинном ЗАГСе, а в его виртуальном подобии. Несмотря на то, что выданный документ не имеет юридической силы, по нему можно судить о серьезных намерениях Архипа.

Напомним, что сын Королевой и Волынкина уже долгое время состоят в отношениях. Правда, девушка так и не смогла наладить отношения с родителями избранника. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» и Тарзан против романа сына с Мелиссой. Причиной этого является увлечение Волынкиной стриптизом. Однако Королевой удалось настоять на том, чтобы девушка сменила род деятельности.

Ранее мы писали о том, что невестка Наташи Королевой преобразилась до неузнаваемости ради свадьбы с сыном певицы. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой 54-летняя певица Татьяна Буланова рассказала о реакции сына на ее молодого избранника.