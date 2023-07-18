«Без прелюдий»: как отреагировал сын 54-летней Татьяны Булановой на ее молодого избранника

54-летняя певица Татьяна Буланова рассказала о реакции сына на ее молодого избранника. Артистка поделилась откровением в беседе с порталом Леди Mail.ru.

По словам Татьяны, ее возлюбленный старше сына всего на 6 лет. Вот почему она долго скрывала от наследника информацию о возрасте бизнесмена Валерия Руднева. Знаменитость была убеждена, что сын негативно отнесется к ее выбору, однако все опасения оказались напрасными.

«Наверное, если бы я долго рассказывала сыну, что есть Валерий и он меня младше, тот бы насторожился. Но я просто их представила друг другу, без прелюдий», — поделилась откровением певица.

По воспоминаниям Булановой, сыну и Рудневу хватило пяти минут, чтобы наладить отношения. Пообщавшись наедине с Валерием, наследник Татьяны понял, что он — «хороший парень».

Напомним, Руднев младше Булановой на 19 лет. Однако артистка убеждена: разница в возрасте — «мелочи». Татьяна не скрывает, что бизнесмен — не по годам ответственный и надежный мужчина.

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