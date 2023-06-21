Невестка Наташи Королевой преобразилась до неузнаваемости ради свадьбы с сыном певицы

В последнее время все внимание публики приковано к семейству Наташи Королевой. Ни для кого не секрет, что ее сын Архип уже второй год строит отношения с танцовщицей Мелиссой Волынкиной. Пара даже арендовала квартиру и теперь живет отдельно. Поговаривают, из-за своего увлечения у Волынкиной так и не получилось наладить отношения с Королевой. Вот почему ей пришлось отказаться от танцев и заняться изучением основ макияжа. Как сообщает «7Дней.ru», на днях Мелисса решилась наладить отношения со свекровью, поэтому она кардинально сменила свой образ.

Недавно у исполнительницы хита «Желтые тюльпаны» состоялся юбилей, на котором некогда фигуристая Волынкина появилась сильно похудевшей. Пользователи Сети едва узнали изменившуюся девушку на семейных фотографиях.

Кроме того, танцовщица успела похвастаться еще одним достижением: она впервые вышла на подиум. Избранница Архипа примерила платье с пышной юбкой и корсетом голубого цвета и дополнила образ головным убором в русском стиле. При этом девушка надела туфли на высоком каблуке, но уверенно ходить в них она не смогла. На опубликованных кадрах заметно, что Мелисса боится упасть во время дефиле. Несмотря на это, журналисты предположили: на подобные преображения Волынкина идет ради долгожданной свадьбы с сыном Королевой.

Ранее мы писали о том, что покинувшую США мать Наташи Королевой затравили в Сети за возвращение в Россию. Подробности смотрите в этой статье.