«Дождь прошел»: 41-летняя певица Алсу блеснула открытыми плечами после развода

41-летняя певица Алсу блеснула в платье с открытыми плечами после развода. Под видео с новым образом она написала строчку из песни, которая переводится как «Теперь я ясно вижу, что дождь прошел».

Алсу опубликовала видео в личном блоге.

В соцсетях певица появилась в длинном красном платье с принтом в виде лошадей. Наряд от Алены Ахмадулиной открывал плечи артистки.

Под видео Алсу привела цитату из песни Джонни Нэша на английском I сan see clearly now the raine is gone, что переводится как «Теперь я ясно вижу, что дождь прошел».

Интернет-пользователи восхитились Алсу и ее образом. «Прекрасная девушка, всегда элегантная, сдержанная воспитанная», «Какой же красивый образ», - писали под видео.

27 августа Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись. Адвокат Александр Добровинский заявлял, что брак не мог существовать из-за обстоятельств, которые выяснились лишь недавно.