«Этот брак больше существовать не может»: Алсу официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым

Певица Алсу официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила вместе 18 лет. Московский мировой суд 27 августа удовлетворил требование артистки и расторг брак.

«Только что был произведен развод между Алсу Абрамовой и Яном Абрамовым. Совсем недавно выяснились обстоятельства, по которым этот брак больше существовать не может», - приводит Telegram-канал «Звездач» слова адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы бизнесмена.

Теперь бывшим супругам предстоит разделить совместно нажитое имущество. Абрамов предлагал певице 2,5 миллиарда рублей отступных, но она отказалась и выдвинула свои требования на 100 страницах. Алсу планирует поделить элитные квартиры, дома, автомобили, акции и доли в различных компаниях на общую сумму около 10 миллиардов рублей.

Напомним, пара воспитывает троих несовершеннолетних детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 8-летнего Рафаэля.

Ранее адвокат Александр Добровинский подчеркнул, что исковое заявление от артистки действительно поступило, но он его еще подробно не изучил. О сумме в 10 миллиардов рублей представитель бизнесмена услышал впервые.