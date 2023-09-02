Телеведущая Ксения Собчак выразила свое недовольство из-за поступка Анатолия Белого. Он посодействовал отмене гастролей театра «Ленком» в Израиле, заявив, что это будет «Поминальной молитвой» на Святой земле.

Собчак отметила, что такое поведение актера является некрасивым по отношению к коллегам, с которыми он ранее работал.

«Кто бы что ни поддерживал, доносить на коллег — последнее дело. Участие Белого в петиции — в чистом виде донос», — прокомментировала Собчак.

В своем шоу «Осторожно: Собчак» журналистка также раскритиковала руководство театра «Ленком». Она возмутилась, кто мог написать письмо.

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