Звезду «Не родись красивой» обокрали почти на три миллиона рублей, пока та была на гастролях

Воры ограбили московскую квартиру актрисы Юлии Рутберг, пока та была на гастролях. Народная артистка РФ лишилась двух миллионов рублей и семи тысяч евро. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Кажется, злоумышленники обладали информацией о гастролях звезды «Не родись красивой», а также о наличии в ее доме немалой суммы денег. Примечательно, что это уже не первый раз, когда Рутберг сталкивается с аферистами.

Примерно три года назад артистка подала в суд иск о взыскании со знакомого риелтора Виталия Подольского трех миллионов рублей. Мужчина взял эти деньги в долг и решил не отдавать их. Первое время Подольский еще выходил на связь, а потом перестал отвечать на звонки с разных телефонных номеров.

По словам законного представителя Юлии Рутберг, риелтор должен вернуть актрисе не только основную сумму долга, но и проценты. На имущество Виталия Подольского наложили арест.

Ранее мы писали, что бывшая жена шоумена Гогена Солнцева обвинила его в мошенничестве. Как утверждает Екатерина Терешкович, артист отобрал у нее квартиру ради новой возлюбленной. Женщина жалуется на то, что ей больше негде жить, и планирует решать этот вопрос через суд.