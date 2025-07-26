«Достала!»: Макаров публично обругал Кудрявцеву, обвинившую его в алкоголизме

Игорь Макаров публично обругал Леру Кудрявцеву, обвинившую его в алкоголизме.

Недавно телеведущая удивила своих поклонников откровенными признаниями. По словам Леры, она впала в отчаяние, из-за чего написала пронзительный пост в личном блоге, в котором раскрыла всю правду о зависимости супруга.

Лера подчеркнула, что постоянно спасала и лечила мужа, но все ее усилия оказались бесполезны. Она даже не смогла сдержать своих рыданий в голосовом сообщении.

После признаний Кудрявцевой о ситуации высказался и сам Макаров. Он публично обратился к жене и заявил, что ему не нравятся такие откровения. После чего спортсмен в грубой форме призвал Леру успокоиться.

«Уже просто успокойся и молчи. Достала!» — разозлился Игорь.

Напомним, что проблемы из-за аклоголя в семье Кудрявцевой уже возникали ранее. В начале 2024 года телеведущая ушла от хоккеиста из-за его зависимости. Однако затем звездной паре удалось наладить отношения.

Ранее мы писали о том, какую сумму потратила Лера Кудрявцева на лечение пьющего мужа.

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