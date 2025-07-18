«Три дня у меня бытовая терапия»: чем занимается Лера Кудрявцева после эмоционального срыва

Телеведущая Лера Кудрявцева вышла на связь с поклонниками после эмоционального срыва из-за алкогольной зависимости мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она призналась, что находится в отпуске и проводит «бытовую терапию».

«Три дня у меня бытовая терапия. Мою, глажу, тру, перебираю шкафы. Обожаю возиться по дому, кстати, когда есть время, силы и настроение. Такой отпуск», — поделилась ведущая в своем Telegram-канале.

Как пояснила Кудрявцева, домашние дела помогают ей справляться со стрессом. При этом ранее она призналась, что пожалела о своих словам об алкоголизме мужа, который моложе нее на 16 лет.

«Что-то я вчера газанула прилично. Обычно это не в моей природе. Жалею ли? Скорее да, чем нет. Но, как говориться, фарш не провернешь назад», - откровенно заявила Лера и не стала удалять резонансные сообщения.

Напомним, в начале 2024 года Лера Кудрявцева ушла от молодого мужа-хоккеиста из-за его проблем с алкоголем. Позже отношения пары наладились. Макаров принимает активное участие в воспитании их общей дочери Марии, которая в этом году пойдет в школу.

Ранее сообщалось, что всего за три дня в Telegram-канале, где откровенничала с подписчиками 54-летняя Лера, прибавилось 5,5 тысячи новых подписчиков.