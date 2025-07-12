«Я сдаюсь. Меня разрывает»: Лера Кудрявцева откровенно сообщила о безнадежной борьбе с алкоголизмом мужа

В начале 2024 года Лера Кудрявцева ушла от молодого мужа-хоккеиста Игоря Макарова из-за его проблем с алкоголем. Позже отношения пары наладились и, казалось, что всё позади. Но в семью снова пришла беда. Телеведущая написала пронзительный пост, в котором раскрыла всю правду о зависимости супруга.

Блондинка решила выговориться в своем Telegram-канале. Кудрявцева отметила, что постоянно спасала и лечила мужа, но все ее усилия оказались бесполезны.

«Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля ничего не должна видеть и знать, на работе улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума и только очередной рехаб давал мне возможность „продышаться“», — пояснила Лера.

По словам телеведущей, ей приходится делать вид, что все хорошо, и никто не видит ее «трясущиеся руки и нервные тики». При этом за красивой картинкой счастливой семьи все еще скрываются проблемы. Кудрявцева считает, что еще чуть-чуть и спасать надо будет ее.

«Отдаю ли я себе отчет о том, что пишу? Конечно. Я сдаюсь. <...> Но сейчас я не могу иначе, меня разрывает. От беспомощности. От усталости», — написала ведущая программы «Секрет на миллион».

Артистка извинилась перед подписчиками и попросила «не добивать» ее. Лера призналась в созависимости: она боится, что с ее мужем может что-то случиться, если его не контролировать.

Впервые разговоры о разладе в семье Кудрявцевой появились в 2024 году. Тогда Лера обвинила мужа в зависимости и ушла от него, но спустя время пара помирилась. Однако уже в начале 2025 года телеведущая вновь заговорила о проблемах. Лера призналась, что устала спасать спортсмена и сама нуждается в помощи психолога.

Ранее Лера Кудрявцева написала завещание. Артистка опасается, что с ней может что-то случиться, поэтому решила «перестраховаться» ради 35-летнего сына Жана и 6-летней дочери Марии.