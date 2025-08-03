«Тема очень закрытая»: друг Юрия Антонова рассказал о тайных детях музыканта

Поэт Владимир Ильичев, который более тридцати лет дружит с Юрием Антоновым, рассказал о тайной семье 80-летнего музыканта.

«Дочь у Юрия Михайловича есть. Но больше сказать вам ничего не могу, тема очень закрытая. Я знаю, что дочь Антонова живет во Франции. Есть у Юрия Михайловича и сын, но общения между ними нет. Мы с Юрием Михайловичем о его детях не говорим, это запрещенная тема», - разоткровенничался Ильичев в беседе с Kp.ru.

Как отмечает издание, у Антонова было три брака: первая жена эмигрировала в США, вторая живет в Хорватии, а третья - во Франции. Наследница композитора проживает с матерью в Париже, а вот сын, по данным издания, находится в России.

Однако сам Юрий Антонов на вопросы о женах и детях не отвечает. Певец неоднократно подчеркивал, что про его личную жизнь на самом деле никто ничего не знает.

Ранее Юрий Антонов вышел на связь после того, как не смог посетить премию «Триумф года». Он опроверг информацию об ухудшении здоровья и заверил, что не обращался к врачам.