«Эта болячка уже никогда не пройдет»: что известно о состоянии Юрия Антонова после новости о травме ноги

Близкий друг Юрия Антонова рассказал о состоянии певца после новости о полученной им травме ноги. В беседе с Газета.Ru поэт-песенник Владимир Ильичев заявил, что «болячка» артиста «уже никогда не пройдет».

По словам поэта, 80-летний Юрий Антонов уже давно страдает от болей в ноге. Владимир Ильичев раскрыл: у музыканта выявлен артроз, что является обычным делом для людей его возраста. Собеседник издания не исключил, что певец так и не сможет избавиться от своей «болячки».

«Нормально [себя чувствует], восстанавливается, все в порядке, реабилитация. Но нога у него давно уже болит: боль вроде затихает, однако потом, если чуть подворачивает, неудачно встает со стула, она возвращается. Эта болячка, наверное, уже никогда не пройдет, плавающая травма: артроз — обычная история людей в возрасте», — заявил Владимир Ильичев.

Друг Юрия Антонова добавил: народный артист России старается чаще двигаться и ходить по дому, чтобы разрабатывать ногу, «иначе, если будет сидеть, мышцы атрофируются».

Исполнитель хита «Мечта сбывается» не смог присутствовать на премии «Триумф года» 2 августа. Как сообщалось, Юрий Антонов получил травму за день до мероприятия, неудачно подвернув ногу, и обратился к врачам. Сам же музыкант позднее вышел на связь и опроверг госпитализацию, но подтвердил, что у него болит колено.

Напомним, проблемы с ногой беспокоят Юрия Антонова с 2018 года, когда он неудачно упал и порвал связки. Певец также перенес операцию по замене сустава в Австрии, но до сих пор страдает от болей. Зимой этого года артист признался, что со здоровьем у него «не все сладко», и он чувствует себя в соответствии с возрастом.

Ранее Юрий Антонов рассказал о болезни, которая мучает его более семи лет: «Врачи не понимают, что вообще делать».