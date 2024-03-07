Балерина Анастасия Волочкова рассказала о свидании с Николаем Басковым в фастфуде

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, как в 1998 году ела фастфуд вместе с певцом Николаем Басковым в США. По ее словам, это был последний раз, когда она позволяла себе вредную пищу.

Экс-прима Большого театра стала гостьей шоу «Женский форум», в котором подняла тему правильного питания. Из-за специфики профессии артистка старается следить за качеством еды, которую потребляет. Однако иногда она все же позволяет себе расслабиться. Правда, последний такой «срыв» произошел больше 20-ти лет назад.

Анастасия призналась, что ела бургеры и картошку фри в 1998 году, когда была вместе с Николаем Басковым в США. Тогда они вместе гуляли по городу и из-за отсутствия альтернативы зашли в ресторан быстрого питания.

«Мы с Колей Басковым давно ели [фастфуд] в 1998 году, когда в Америку поехали. Просто больше ничего не было, что поесть. Ночью в Макдональдс зашли, и там не было салатных листьев», - вспомнила Волочкова.

По словам балерины, ей становится плохо от одной мысли о жирной пище. Максимум, что она может себе позволить из тяжелой еды – это отварной цыпленок без соли.

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