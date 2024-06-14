Домогаров-младший убрал свое имя из титров сериала «Она такая классная»

Российский режиссер Александр Домогаров — младший решил отказаться от своего участия в сериале «Она такая классная». Информация об этом появилась в Telegram-канале «Комендант кинокрепости» кинокритика Тимура Алиева.

Как признался Домогаров-младший, он самостоятельно принял решение убрать свое имя из титров проекта. Он подчеркнул, что решение далось ему нелегко, поскольку он был заинтересован в сериале.

«Проект мне очень дорог. Но я не могу позволить себе остаться в титрах из-за творческих разногласий», — поделился кинематографист.

Постановщик уточнил, что съемки прошли замечательно, однако на этапе монтажа возникли разногласия. Он добавил, что работа над проектом стала «лучшим приключением».

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