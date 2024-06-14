«Он всех нас обманул»: Добронравов высказался об уходе Римаса Туминаса

Актер Виктор Добронравов высказался о режиссере Римасе Туминасе, который умер 6 марта в итальянской клинике. Звезда поделился своими чувствами от ухода бывшего художественного руководителя театра имени Вахтангова и вспомнил о его «обмане». Своими мыслями он поделился в интервью WomanHit.ru.

Известно, что больше 10 лет режиссер сражался с онкологическим заболеванием, но так и не смог с ним справиться. Сейчас отечественные звезды отзываются о нем по-разному, так как Римас покинул пост и уехал из России, объясняя это своей позицией по СВО. Несмотря на это, многие тяжело восприняли уход режиссера.

«Неожиданно. Всему театру было тяжело это принять, потому что он всех нас обманул, говорил, что пошел на поправку… Но для меня ничего не поменялось, как он был в моей жизни, так и останется», – высказался Добронравов.

Актер признался, что к некоторым людям просто не подходит слово «смерть». Он привел в пример Римаса Туминаса и Александра Ширвиндта.

«Вот мы провожали Александра Анатольевича Ширвиндта, но невозможно представить, что столь живого человека, с таким юмором, нет», – объяснил Виктор.

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