«Дом есть дом»: Александр Овечкин заговорил про возвращение в Россию

Александр Овечкин заявил, что будет жить в России после окончания карьеры в НХЛ. Об этом стало известно в эфире шоу «Дневник Хача».

По словам спортсмена, после окончания карьеры он вернется в Россию, где у него живут друзья и родственники. Овечкин не отрицает, что считает Вашингтон своим домом, однако в России ему комфортнее.

«Мне комфортнее находиться в России, чем в Америке. У меня была мечта детства — поехать играть в НХЛ, у меня не было мечты поехать в Америку. Я могу спокойно сказать, что Вашингтон — это мой второй дом, мне там комфортно. Меня там все знают, все любят, я там всех знаю и люблю. Но дом есть дом», — высказался хоккеист.

Напомним, что Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. Он является обладателем Кубка Стэнли-2018.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин заработал 14 миллионов рублей на своей хоккейной академии. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

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