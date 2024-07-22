«Я что, сумасшедшая?»: Лариса Лужина столкнулась с проблемой из-за квартиры в Болгарии

Актриса Лариса Лужина оказалась владелицей недвижимости в Болгарии. Она призналась, что из-за санкций уже несколько лет не может попасть в свою квартиру.

«Виза сейчас стоит 40 тысяч рублей. Я что, сумасшедшая, за такие деньги ее покупать? Да и дорога стала очень сложной. Раньше были прямые рейсы: три часа в самолете, и ты уже на море. А сейчас нужно лететь до Стамбула. Потом платить 200 евро, чтобы добраться до Бургаса», - пожаловалась актриса в беседе с mk.ru.

По словам Лужиной, около десяти лет назад она приобрела апартаменты в Болгарии, чтобы бывать на море с детьми и внуками. Однако сейчас актриса не видит смысла тратить деньги ради непродолжительной поездки за границу и предпочитает отдыхать в Сочи.

Кроме того, Лужина добавила, что вместо положительных эмоций добавила себе дополнительные расходы на содержание жилья, в котором не была уже полтора года.

«Коммуналка там дороже стоит, чем у нас. И с каждым годом становится дороже и дороже. В прошлом году нужно было заплатить 1100 евро. В эту сумму входили и налог, и коммуналка. Сейчас уже повыше», - уточнила актриса.

Продавать квартиру она пока не планирует, так как против этой идеи высказался сын.

Ранее 85-летнюю Ларису Лужину потрясли цены в Сочи. Она пять дней провела на отдыхе и осталась довольна курортом, но была удивлена стоимостью воды за 350 рублей.