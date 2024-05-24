Александр Овечкин заработал 14 миллионов рублей на своей хоккейной академии. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Хоккеист Александр Овечкин в 2021 году рассказывал о начале строительства своей спортивной академии. Sports.ru сообщал, что проект станет уникальным — здание площадью 43 тысячи квадратных метров до сих пор строят в московском районе Хорошёво-Мнёвники.

Несмотря на то, что здание спорткомплекса еще в процессе возведения, бизнес уже приносит прибыль хоккеисту. Согласно открытым источникам, ООО «Международная хоккейная академия им. А.М. Овечкина» заработала за 2023 год 14,2 млн рублей, из них 9,8 млн расходов и 4,3 млн чистой прибыли.

Отметим, что Александру Овечкину в компании принадлежит доля в 35%, руководителем организации является влиятельный российский инвестор, основатель «Инвитро» Роман Мирончик.

Ранее мы писали о том, что счета ИП Александра Овечкина заблокировали из-за долга перед налоговой.