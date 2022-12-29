«Должны лишиться всего»: продавшая замок в Грязи Пугачева останется ни с чем

Недавно заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с инициативой не впускать обратно в страну тех, кто решил ее покинуть. Он назвал их «предателями» и сказал, что они только и делают, что неустанно критикуют Родину и власть. Идею наказания эмигрантов поддержал и член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. Он считает, что уехавшие артисты, в том числе Алла Пугачева, должны лишиться всего.

Цеков заявил, что необходимо забрать все имущество, которое осталось у звезд в России, через суд. А именно квартиры, дома, особняки, дачи и, конечно, замки.

«Эти либералы и предатели должны лишиться в России всего. Все имущество через суд необходимо конфисковать. И у Пугачевой тоже надо, это будет всем хорошим уроком», - высказался сенатор.

К слову, недавно в Сети появились слухи, что Алла Борисовна собирается на новогодние праздники вернуться в Россию. Такой вывод сделали, потому что в ее замке в Подмосковье началась генеральная уборка. Но позже экс-депутат Роман Худяков заявил – ждут не хозяйку, а нового владельца. По его словам, источник сообщил, что Примадонна все-таки продала знаменитое жилье какому-то бизнесмену, который сделает из него «аттракцион». Также Худяков сказал, что Пугачева действительно приедет, но тайно, чтобы подписать все бумаги. Якобы новый хозяин замка хочет встретиться с певицей лично и запечатлеть передачу имущества на камеру. Однако теперь, если угрозы Цекова воплотятся в жизнь, артистка рискует приехать и остаться ни с чем.

Отметим, что доказательств подтверждения слов Худякова о продаже замка пока нет. Жилье действительно было снято с продажи, но говорят, что причиной послужило то, что на такого рода недвижимость просто нет спроса. Более подробно прочитать, почему Пугачевой не удается избавиться от особняка, можно в этой статье.