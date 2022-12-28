«Нет спроса»: стало известно, что на самом деле происходит с замком Пугачевой

На днях в Сети появилась новость о том, что Алла Пугачева продает свой замок в деревне Грязь. Роман Худяков заявил: на недвижимость нашелся покупатель, поэтому сама Примадонна отечественной эстрады в скором времени приедет в Россию, чтобы уладить этот вопрос. Тем не менее журналисты из «КП» провели расследование и выяснили: подобная информация является очередным фейком.

Сотрудники СМИ пообщались с экспертом по недвижимости и установили интересный факт: замок Аллы Борисовны можно оценить в 600 миллионов рублей, но за такую большую стоимость нет покупателей, которые изъявляли бы желание приобрести дом.

Также «КП» сообщает, что уже осенью недвижимость сняли с продажи. Поговаривают, владения артистки предлагались различным вип-персонам, но спроса по-прежнему не было.

Подобную информацию подтвердила и коллега Пугачевой. По ее словам, в доме сейчас проживают специальные сотрудники, которые охраняют и следят за территорией.

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