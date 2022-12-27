Пугачева продала замок в Грязи: на что пошла ради сделки Примадонна и чего ей это стоило

Алла Пугачева уже несколько месяцев живет вместе с мужем и детьми в Израиле. Она периодически делится оттуда фотографиями и сообщает преданным фанатам, что, несмотря на ни что, счастлива. О возвращении на Родину Примадонна даже не заикалась, но на днях появилась информация, что певица все же готовит тайный приезд в Россию.

Осведомленный источник рассказал СМИ, что в Грязи якобы стали готовить замок к прибытию Пугачевой. Было отмечено, что она собирается встретить дома Новый год, поэтому прилетит 30 декабря. По словам информатора, в замке шла генеральная уборка, что точно указывает на то, что ждут хозяйку особняка. И ее действительно ждут вот только для подписания договора купли продажи.

Политик Роман Худяков рассказал, что Алла Борисовна все-таки продала свой знаменитый замок. В ближайшее время певица собирается вернуться в Россию, чтобы официально оформить сделку. Причем свой приезд она не собирается афишировать. Дело в том, что ей пришлось пойти на многие жертвы, чтобы расстаться с роскошным жильем, но она на все согласилась.

Кто новый владелец замка в Грязи – пока неизвестно. Но зато есть информация, что он смог снизить цену с миллиарда рублей до 650 миллионов рублей. Также среди условий нового хозяина было то, чтобы Пугачева лично присутствовала на подписании документов, несмотря на то, что она несколько месяцев назад со скандалом улетела из страны. Причем он хочет сделать из заключения сделки целое событие и записать этот момент на камеру. Желающая избавиться от недвижимости в России Алла Борисовна согласилась на все эти условия. Так что ее действительно в скором времени стоит ожидать на Родине, только без мужа и детей. Да и ненадолго.

К слову, по информации источника Худякова, новый владелец не собирается жить в замке. Он хочет извлекать из него коммерческую выгоду. «Он собирается устроить из него что-то вроде «аттракциона» - не жилой недвижимости, а коммерческой», - подчеркнул политик.

Ранее Филипп Киркоров эмоционально высказался о первой встрече с Аллой Пугачевой.