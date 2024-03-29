«Должно быть стыдно»: Макаревичу* после слов о «Крокусе» пожелали самого страшного наказания

Общественный деятель Вадим Манукян назвал наказание для музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) после слов о «Крокусе». Он считает, что им станет забвение. Об этом сообщает ИА Регнум.

Напомним, что певец неделю молчал о теракте в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Солист «Машины времени» решил ответить только после нападок со стороны фанатов. Он назвал соболезнования в соцсетях «пошлейшим занятием», а критику в свой адрес сравнил с «вонью». Кроме того, он посочувствовал всем жителям России, которые «находятся там, где они находятся».

Общественник Манукян отметил, что в словах Макаревича*, как и его коллеги Аллы Пугачевой ощущается презрение к зрителям, которые приходили на их концерты. Он напомнил, что артистка не раз приносила соболезнования в соцсетях, а после «Крокуса» заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях». А это выглядит странно.

«Им обоим должно быть стыдно. Они забыли, что именно за счет зрителей они жили в своё удовольствие в России. Покинув свою родину, они перестали сочувствовать россиянам. Их заявления в отношении граждан России очень возмущают», – сказал Манукян.

Он отметил, что судьба наказала Пугачеву и Макаревича* тем, что они оказались вдали от Родины. В итоге они «остались без Родины». Но продолжают высказываться, так как хотят вызвать к себе интерес.

«Они сами лишили себя Родины, поэтому нужно просто забыть о них», — добавил он.

Ранее депутат Колунов объяснил причину «протокольных» соболезнований Андрея Макаревича*.

*Признан иностранным агентом на территории России