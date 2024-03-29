Депутат объяснил причину «протокольных» соболезнований Андрея Макаревича*
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Депутат Госдумы Сергей Колунов прокомментировал заявление лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) о теракте в «Крокус Сити Холле». Как подчеркнул парламентарий, россиянам не нужны соболезнования сбежавших граждан.
«Протокольные соболезнования от таких людей, от предателей и приспособленцев Запада, не нужны никому», — приводит слова Колунова Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По словам депутата, запоздалые заявления Макаревича* связаны с тем, что он болеет не за Россию, а за Израиль. Он также выразил уверенность, что у всех уехавших звезд сердце теперь с «новыми родинами».
Лидер рок-группы «Машина времени» неделю игнорировал теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший 22 марта. 70-летний артист прервал молчание только после негодования со стороны поклонников. Он назвал соболезнования в соцсетях «пошлейшим занятием», а критику в свой адрес сравнил с «вонью». Кроме того, Макаревич* заявил, что сочувствует всем жителям России, «которые находятся там, где они находятся».
*Признан иностранным агентом на территории России