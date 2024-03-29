«Ваш выбор»: Андрей Макаревич* обратился к россиянам после недельного молчания о теракте в «Крокусе»

Уехавший из России лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) проигнорировал теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший 22 марта. 70-летний артист прервал молчание только после массовой критики со стороны поклонников и оправданий Аллы Пугачевой, которая также почти неделю оставалась равнодушной к трагедии в родной стране.

«Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь - помоги. А трындеть не надо», - написал Макаревич* в своем блоге.

Кроме того, музыканта разозлили обвинения в отсутствии сострадания, всех критиков он назвал «блюстителями новой нравственности» и назвал их деятельность вонью.

«Конечно сочувствую. И жертвам трагедии в "Крокусе". И вообще всем жителям России, которые находятся там, где они находятся. Но вот тут уже точно помочь не могу. Ваш выбор», - цинично написал Макаревич*.

Ранее уехавшая из России певица Алла Пугачева, почти неделю игнорировавшая теракт в «Крокус Сити Холле», прервала молчание после массовой критики со стороны бывших поклонников и угрозы получить статус иностранного агента. Она вышла на связь в своем блоге и заявила, что «Скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях».

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 143 человека, в том числе пятеро детей, более 360 пострадали.

*Признан иностранным агентом на территории России